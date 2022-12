Gewonde bij steekpartij Goes, dader voortvluchtig

De politie kreeg kort na middernacht de melding binnen van een mogelijke steekpartij in een woning aan de ’s-Heer Hendrikskinderenstraat in Goes. Toen de politie en ambulancemedewerkers ter plaatse kwamen, bleek dat er daadwerkelijk iemand was gestoken. Een vrouw was daarbij aan haar been gewond geraakt. Ze is door het ambulancepersoneel behandeld. De politie heeft van de vrouw een verklaring afgenomen. De gevluchte dader is waarschijnlijk een gezette man van ongeveer 25 jaar oud. Hij draagt een blauwe spijkerbroek.