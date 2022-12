Uitslaande brand bij AZC Middelburg mogelijk aangestoken na ruzie; onzekerheid over toekomst

MET VIDEOHet asielzoekerscentrum in Middelburg is zaterdagochtend ontruimd vanwege een grote uitslaande brand. Volgens enkele bewoners van het azc zou de brand zijn gesticht tijdens een ruzie tussen twee bewoners.

,,Twee mannen die in dezelfde kamer sliepen, waren aan het vechten. Eéntje raakte gewond en had een snee in zijn wang, de andere heeft met een aansteker brand gemaakt", vertelt een Algerijnse bewoner van het azc. Een andere bewoner, uit Irak, bevestigt dat. Volgens hem komen de twee betrokken asielzoekers uit Noord-Afrika en maken bewoners uit die regio vaker problemen. ,,Vechten, stelen. Zij maken de problemen en wij, bijna driehonderd asielzoekers, zijn de dupe.”

De twee asielzoekers lopen bij sporthal De Sprong, vlakbij het azc. Alle bewoners zijn na het uitbreken van de brand direct geëvacueerd en worden opgevangen in de sporthal. Alle sportwedstrijden zijn daarom afgelast. De Veiligheidsregio Zeeland raadt sporters aan thuis te blijven.

Half gekleed naar de sporthal

Het Rode Kruis verzorgt de opvang van de vluchtelingen, die in alle haast naar buiten moesten en soms half gekleed waren. Met gewone dekens en isolatiedekens worden ze warm gehouden. Het Leger des Heils heeft aangeboden te zorgen voor extra dekens, jassen en knuffels voor de kinderen.

De eerste melding van de brand kwam binnen rond 07.45 uur. Al snel werden meerdere brandweerposten opgeroepen. Het vuur is ontstaan op de vierde verdieping, de bovenste bouwlaag van het gebouw aan de Laurens Stommesweg in Middelburg. De brandweer rukte uit met drie blusvoertuigen en een autoladder. Ook werd een extra peloton gealarmeerd ter ondersteuning en waren meerdere hoogwerkers nodig. Rond 11.15 uur was de brand onder controle.

Buurtbewoner helpt bij evacuatie

Buurtbewoner Paul Sanders zag de laaiende brand rond 8 uur, toen hij zijn honden aan het uitlaten was. Hij merkte een rode gloed en een brandende geur. Sanders en zijn vrouw werden door de politie gevraagd te helpen met het evacueren van de bewoners door ze naar sporthal de Sprong te brengen. Daar hebben ze geholpen met het schenken van koffie en thee. ,,Sommige mensen hadden helemaal niks bij zich en waren half gekleed,” vertelt Sanders.

Bij de brand zijn acht mensen lichtgewond geraakt, vooral vanwege rookinhalatie. Zij zijn behandeld door de ambulancedienst. Drie personen zijn vervoerd naar het ziekenhuis. Op het moment dat de brand uitbrak waren er ongeveer 280 bewoners aanwezig in het AZC.

De brand woedt op de vierde verdieping van het gebouw.

Onzekerheid over toekomst gebouw

De vraag is ook wat de brand betekent voor de toekomst van het pand. Omdat de brand op de bovenste etage woedde, had het bluswerk ook gevolgen voor de etagers eronder. Of en wanneer het gebouw nog gebruikt zal kunnen worden, is onbekend. De gemeente Middelburg is in gesprek met het COA over een oplossing voor de opvang van de asielzoekers. Het is niet bekend hoe lang de bewoners in de Sprong kunnen blijven.

De wegen rond het AZC waren geruime tijd afgezet, zodat de hulpdiensten genoeg ruimte hadden om te werken. Toch trok de brand bekijks. De hulpdiensten waarschuwden het publiek om in de berm te blijven staan voor hun eigen veiligheid. De rook van de brand had weinig invloed in de omgeving.

