Tegelijk reanimatie en brand bij één bedrijf in Ritthem

Tijdens het blussen was elders op het terrein een oefening in bedrijfshulpverlening aan de gang. Deze oefening werd rond 14.35 uur serieus toen daar een slachtoffer écht gereanimeerd moest worden. De aanwezigen grepen meteen in en kregen al snel hulp van brandweerlieden die waren afgekomen op de vrachtwagenbrand.

Ambulancemedewerkers waren ook snel ter plekke en zij namen de zorg voor de patiënt uiteindelijk over. De man is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is niets bekend. Duidelijk is wel dat er sprake was van een medisch voorval en niet van een bedrijfsongeluk.