Opgepakte Vlissinger (31) stak slachtoffer in 2016 ook al neer

Aan het steekincident ging in oktober 2016 een ruzie vooraf waarbij over en weer werd geschopt en geslagen. De Vlissinger haalde een mes tevoorschijn en stak vervolgens vijf keer. Het destijds 22-jarige slachtoffer werd met zware verwondingen per traumahelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis in Rotterdam.

In café Speyk in Vlissingen kwam het zaterdagochtend vroeg opnieuw tot een confrontatie. Wéér trok de 31-jarige Vlissinger een mes en stak hij (meerdere keren) in op de 28-jarige Vlissinger, die hij zeven jaar geleden ook verwondde. Een even oude plaatsgenoot van het slachtoffer liep in het tumult ook een steekwond op. Een beveiliger van het café, waar volgens de eigenaar een ontspannen en gezellige sfeer heerste, hield de 31-jarige Vlissinger in bedwang, zodat de politie hem kon arresteren. Ten tijde van het steekincident waren zo’n tachtig tot negentig mensen aanwezig in het café.