Buurtbewoner Layana: ‘Rennen voor je leven, zei de politie. Ik geloof dat ik nog nooit zo hard heb gerend’

update | met videoIn de binnenstad van Vlissingen is een grote uitslaande brand ontstaan in een bovenwoning. Er komt ook veel rook vrij. Buurtbewoners zijn geschrokken. “We moesten rennen, zei de politie. Ik geloof dat ik nog nooit zo hard heb gerend.”

De bovenwoning in de Weteringstraat staat in lichterlaaie en de brandweer probeerde in alle macht te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden. De vlammenzee is vanaf de straat kant niet meer te zien, maar de buurpanden worden nog steeds afgeschermd met water om overslag te voorkomen. De hoogwerker wordt nu ingezet om de brand van bovenaf te blussen.

Volgens de brandweer wonen in het pand twaalf mensen. Omwonenden zeggen dat het gaat om arbeidsmigranten.

De melder was in het pand aanwezig, maar is naar buiten gevlucht, zegt Veiligheidregio Zeeland. De brandweer roept op om weg te blijven bij de brand.

Rook in de straat

Overbuurman Jurren Woortmeijer schrok van de rook in de straat en rende meteen naar buiten. ,,Ik was er als een van de eerste bij. De deur van het huis stond open, dat vond ik raar. Dus ik ben naar binnen gelopen om te kijken of er nog iemand was. Maar het vuur sloeg al om zich heen en ik hoorde overal glas knappen. Toen ben ik naar buiten gelopen om de buren te waarschuwen.’’

Van andere buren hoorde Woortmeijer dat de bewoner, een alleenstaande vrouw, toen al veilig uit het pand was.

‘We moesten rennen, zei de politie’

Layana Thiel woont recht tegenover het pand en lag net in bed toen er keihard op de deur werd gebonsd. “Dat was de politie die riep dat ik mijn woning zo snel mogelijk moest verlaten. Ik had geen idee wat er aan de hand was. Tot ik naar buiten keek en allemaal vlammen zag, tot heel hoog in de lucht.”

Het straatje tussen het brandende pand en het blok waar Layana woont, is heel smal en dus werden alle bewoners aan de overkant uit hun huizen gehaald. “We moesten rennen voor ons leven, zei de politie. Ik geloof dat ik nog nooit zo hard heb gerend.”

Layana staat inmiddels met haar oma, Wilma van de gelijknamige lunchzaak in de Walstraat, te koukleumen onder de luifel van de bloemenzaak. “Ik zal wel niet meer mijn huis in mogen vandaag. Gelukkig mag ik mijn familie dicht bij me. Die vangen me op.”

De brandweer is uitgerukt met drie blusvoertuigen en een waterwagen. Voor de zekerheid is ook een ambulance uitgerukt.

Ondanks het afzetlint, komen veel mensen kijken naar de brand in het centrum. Beelden: Peter Buteijn.

