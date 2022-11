Weg tijdelijk afgezet door meisje die met haar voet vast kwam te zitten

Automobi­lis­te (21) probeert handhaver aan te rijden in Bergen op Zoom, gepakt na achtervol­ging

BERGEN OP ZOOM - Een 21-jarige vrouw uit Utrecht is dinsdagavond aangehouden nadat ze had geprobeerd met haar auto een handhaver aan te rijden in Bergen op Zoom. Handhavers wilden de bestuurster controleren op de Holleweg omdat zij vermoedden dat de vrouw lachgas gebruikte.

23 november