Moeder en kind gewond geraakt bij aanrijding in Tholen

Villa in Ou­de-Ton­ge niet meer te redden na grote brand, asbest in directe omgeving vrijgeko­men

Een verlaten villa in Oude-Tonge is vannacht volledig afgebrand. Het pand aan de Oudelandsedijk was niet meer te redden, nadat bij aankomst van de brandweer al sprake was van een grote vuurzee. Die liet het pand gecontroleerd uitbranden.