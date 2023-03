Man krijgt boom op zich tijdens werkzaamheden op erf Sint Philipsland en overlijdt

Update Man (48) gooit steen door ruit van stadskan­toor in Bergen op Zoom: ‘Dit had heel anders af kunnen lopen’

BERGEN OP ZOOM - Een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft woensdagmiddag een steen door een ruit van het stadskantoor in Bergen op Zoom gegooid. De man is aangehouden door de politie.