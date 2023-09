Twee mannen (18 en 19) opgepakt voor inbraakgolf en scooterdiefstallen in Terneuzen

Man aangehou­den voor vondst wapenonder­de­len, hennep en cocaïne; politie rolt kwekerij thuis op

In een woning aan de Markt in Aardenburg zijn onderdelen van wapens, een aantal kilo's hennep en tientallen grammen vermoedelijk cocaïne gevonden. Woensdagavond rond 18:00 heeft de politie een 25-jarige man uit Eede aangehouden in de woning.