Politie zoekt automobilist die doorreed na ongeval in Terneuzen

update | met video Schoor­steen­brand in woning in Sluiskil

In een woning aan de Stroodorpe in Sluiskil woedde aan het eind van de middag een schoorsteenbrand. Dat meldde de Veiligheidsregio Zeeland net na 18.00 uur. De hulpdiensten werden om 17.25 uur gealarmeerd. Om 18.35 uur was de brandweer de vlammen meester.