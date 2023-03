Overleden persoon aangetroffen in Koewacht

Brand in oven in zorgcen­trum Zaamslag zorgt voor veel rook en stank

Op de tweede verdieping van zorgcentrum De Molenhof in Zaamslag stond vanochtend in een van de kamers een oven in brand. De bewoners zijn door BHV-personeel overgebracht naar een ander deel van het zorgcentrum. De brandweer had de situatie snel onder controle.