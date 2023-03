OM eist in hoger beroep wéér 5 jaar cel tegen ‘kok’ en ‘schoonmakers’ drugslab Westdorpe

De drie Dominicanen kregen in 2021 samen met twee Mexicanen vier jaar cel opgelegd, omdat ze zich volgens de rechtbank schuldig hadden gemaakt aan de productie van crystal meth. De Tilburger werd veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Tegen de mannen was toen ook al vijf jaar cel geëist.

De Amerikanen beweerden dat ze in Westdorpe waren om voedsel te koken of schoonmaakwerk te doen. Ze zaten opgesloten en hadden met de productie van drugs niks te maken, zeiden ze tegen de rechter. In januari 2021 werden ze gearresteerd tijdens een inval van de politie.

Onderzoek wees uit dat de mannen werkten voor een grote, internationaal opererende organisatie. Behalve het lab op de voormalige boerderij in Westdorpe, bestierden ze ook labs in Vroomshoop, Baak en in het Belgische Poppel. In totaal werden daar in 2021 24 verdachten opgepakt. Van Zuid-Amerikaanse kartels is de afgelopen jaren bekend geworden dat ze vaker drugskoks naar het buitenland vliegen om drugs te maken.