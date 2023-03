Gewelddadige Terneuzenaar voorlopig op vrije voeten

De 28-jarige Terneuzenaar A. O., die na het stappen op 4 december vorig jaar een jongeman uit Hulst tegen een winkelpui gooide, in het gezicht trapte, een gebroken neus, kaak, een scheurtje in de oogkas, een hersenschudding en een gebroken duim bezorgde, mag zijn berechting in vrijheid afwachten.