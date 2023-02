Bekeuringen in gemeente Sluis na klachten uit de buurt

Op de Middenweg in Schoondijke werd een auto in beslag genomen. De bestuurder, een 25-jarige man uit Groede, had een rij-ontzegging en was al vaker betrapt op het rijden met een ontzegging. Op diezelfde plek betrapten de agenten nog een man (21, onbekende woonplaats) die in zijn auto reed terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.