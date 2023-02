Terrasrijder Renesse voor de rechter: wat wilde John D. met zijn actie bereiken?

‘Jeroen, ik maak je dood’

Horeca-eigenaren uit Renesse vertelden direct na het incident dat D. boos was, omdat hij niet werd binnengelaten bij De Zoom en het tegenover gelegen café De Stulp. D. is geen onbekende in Renesse. De Zuid-Hollander, die in 2017 in België tot een jaar cel werd veroordeeld voor een geweldsdelict, was in het verleden portier bij De Zoom, Pinky’s en Club Four in Renesse. De voormalige kickbokser was al langer niet meer welkom in Renesse.