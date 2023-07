Levenloos lichaam van surfer aangetroffen rondom Grevelingenmeer

Update Bestuurder met auto vol lachgasci­lin­ders aangehou­den na lange achtervol­ging door Middelburg

De politie heeft afgelopen nacht in Middelburg een 24-jarigeVlissinger aangehouden die een grote hoeveelheid lachgascilinders in zijn auto had liggen. Pas na een lange achtervolging kon de verdachte worden ingerekend.