Verdachte van dood Maria (43) bleef nog urenlang in huis, kinderen getuige van ‘verschrikkelijk drama’

De man die de Rotterdamse Maria (43) met kerst in haar woning zou hebben doodgeschoten, is na de daad nog urenlang in het huis gebleven. Pas ’s ochtends vertrok hij en liet hij de kinderen, getuigen van het onwaarschijnlijke drama, achter met hun overleden moeder.

Het drama voltrok zich waarschijnlijk in de nacht van 25 op 26 december. Het Openbaar Ministerie stelt dat de verdachte, de partner van Maria, vervolgens ’s ochtends is vertrokken. De kinderen liet hij achter in de woning aan de Treek in Rotterdam-Vreewijk.

’s Avonds belde een van hen een familielid, waarna deze persoon de politie inschakelde en de hulpdiensten ter plaatse kwamen. ,,De kinderen zijn getuige geweest van een verschrikkelijk drama”, aldus het OM, die de verdachte van moord dan wel doodslag verdenkt.

Gewelddadige partner

Een dag na het dodelijke schietincident hielden agenten de 44-jarige Rotterdammer aan. Hij kwam volgens de politie ‘snel in beeld’. Volgens naasten van het slachtoffer gaat het om de gewelddadige partner van de vrouw. Zij vertelden ook dat Maria pas net terug was uit een blijf-van-mijn-lijfhuis.

De veertiger is niet de enige verdachte in deze zaak, ook een 52-jarige Rotterdammer zit vast. De schutter zou na de daad naar hem toe zijn gekomen. In zijn woning aan de Jufferkade bleek later een pistool te liggen. Onduidelijk is nog of dit het moordwapen is.

Deze Rotterdammer is vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachte.

Crisisopvang

Maria zou zelf terug naar haar huis in Vreewijk hebben gewild, vertellen bekenden van de familie. Stichting Arosa, die in Rotterdam crisisopvang biedt bij huiselijk geweld, kon dat eerder niet bevestigen. Wel bevestigde de organisatie dat het slachtoffer een cliënt was. Bij andere vrouwen die hulp krijgen en Maria kennen, is haar dood hard aangekomen.

Volledig scherm Het slachtoffer werd op tweede kerstdag in haar woning gevonden. © MediaTV

Volledig scherm Bloemen voor de woning waar Maria (43), moeder van vijf kinderen, werd doodgeschoten. © Killian Lindenburg

