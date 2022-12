Uitslaande woningbrand in Rotterdam, één gewonde

update | met video Explosie in pand hiphopla­bel in Rotterdam-Cen­trum, gemeente sluit pand

In een pand aan de Hoogstraat in Rotterdam heeft vannacht rond 04.20 uur een explosie plaatsgevonden. In het gebouw zit hiphoplabel Rotterdam Airlines. De ruiten van de pui vlogen er door de explosie uit. Muzikanten reageren geschokt. Volgens omwonenden is al langer overlast rond het pand.

17 november