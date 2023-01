Snelheid op Hobo in Capelle omlaag, maar zorgen blijven: ‘Ze komen met een bloedvaart de kruising op’

UPDATE Man gewond bij steekpar­tij in Rotterdam-Zuid

De politie heeft zaterdagavond een gewonde man gevonden op de Mijnsherenlaan in Rotterdam. De man was gewond geraakt door een steekincident, vermoedelijk na een ruzie op de Abcoudestraat, aldus de politie. De man had zware verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

27 november