Schutter doodde Maria (43) en liet kinderen urenlang met haar achter: ‘Getuigen van verschrikkelijk drama’

Gewelddadige partner

De veertiger wordt verdacht van moord dan wel doodslag en blijft voorlopig achter de tralies. Een tweede verdachte, een 52-jarige Rotterdammer, is inmiddels vrijgelaten. De schutter zou na de daad enige tijd in de woning van de oudste verdachte hebben verbleven. Later vond de politie in dat huis, gelegen aan de Jufferkade, een pistool. Het is niet duidelijk of dit het moordwapen was.