Politie lost waarschuwingsschot tijdens aanhouding in Rotterdam

Vrouw wordt beschoten door jongens: achtervol­ging van daders loopt verkeerd af

Een echtpaar is afgelopen weekeinde door drie jongens op een fiets beschoten met een gel blaster in Barendrecht. Nadat de echtgenoot zag dat er op zijn vrouw werd geschoten, zette hij de achtervolging op de daders in. Maar dat ging flink mis. De man kwam zo hard ten val dat hij onder meer een breuk in zijn schouder opliep.

22 november