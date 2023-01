Man (69) zwaargewond na schietpartij in Rotterdam-Kralingen

Na de schietpartij zijn twee verdachten weggereden in een witte auto. Een omstander heeft de gewonde Rotterdammer eerst naar het IJsselland Ziekenhuis gebracht. Later is het slachtoffer alsnog naar het Erasmus MC vervoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk. Er zijn meerdere schoten gelost. Verschillende getuigen hadden het alarmnummer gebeld om de schietpartij te melden.

Per toeval kreeg Rotterdamse Malak (13) hoofdrol in nieuwe film: ‘Ze had iets ongrijpbaars’

De politie heeft de auto waarmee het slachtoffer naar het IJsselland Ziekenhuis is gebracht meegenomen voor sporenonderzoek. ,,De auto is tijdens de schietpartij ook geraakt. Daarom willen we ook dit voertuig onderzoeken’’, zegt de politiewoordvoerder. Of het slachtoffer tijdens de schietpartij in een auto zat of op de parkeerplaats stond, is nog onduidelijk.