LIVE | Vermiste eend terug gevonden en waarschuwingen voor windstoten in het Groene Hart

Nog maar net terug uit het blijf-van-mijn-lijf-huis, werd Maria in haar eigen woning doodgescho­ten

De 43-jarige Maria was nog maar net terug uit het blijf-van-mijn-lijf-huis toen ze in haar eigen woning in het Rotterdamse Vreewijk met kerst werd doodgeschoten. Meerdere bronnen zeggen door haar vriend, terwijl haar twee jongste kinderen in huis waren. ,,Het gillen van het dochtertje toen ze uit huis kwam, ging door merg en been.’’

28 december