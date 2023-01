Geen inzet van ME en onrust dit jaar in Zuidplas, maar gezelligheid: jaarwisseling relatief rustig verlopen

‘Wees geen oliebol’ riep burgemeester Han Weber in een filmpje op sociale zijn inwoners op zich te gedragen tijdens de jaarwisseling. Het was één van de initiatieven om te komen tot een rustigere, beheersbare jaarwisseling. De gemeente overlegde daarover vooraf met hulpdiensten en maatschappelijke organisaties in alle Zuidplasdorpen. En ja, er was wel zwaar vuurwerk dat overlast gaf en er waren vernielingen. Maar niet op de schaal als voorheen.

,,We zijn blij dat onze oproep om het vooral gezellig en leuk te houden gehoor heeft gevonden”, zegt burgemeester Weber.

Volledig scherm Burgemeester Han Weber geeft een briefing aan alle betrokkenen van hulpdiensten en maatschappelijke organisaties op Oudejaarsochtend. © Gemeente Zuidplas

Wandelgroepen

Mede door het werk van buitendienstmedewerkers waren er minder mogelijkheden om brandjes te stichten. In Moordrecht liepen wandelgroepen van inwoners ‘s middags door de straten en jeugdwerkers van Stichting ZO! zochten in aanloop naar de jaarwisseling proactief contact met de jeugd. Verder organiseerde Stichting Cultureel Centrum Moordrecht weer een zaalvoetbalwedstrijd voor jongeren in Sportcentrum de Mammoet in Gouda en was er voor bewoners in de Molukse wijk rond 1:00 uur een winterbarbecue.

Vreugdevuur

In Moerkapelle werd even na middernacht het geplande vreugdevuur ontstoken op het Dorpsplein bij Op Moer. ,,Er stond wel veel wind, maar door een goede communicatie tussen de organisatie, de gemeente en de hulpdiensten was het verantwoord om het gewoon door te laten gaan”, laat de gemeente weten.

Burgemeester Han Weber is trots en tevreden over het verloop van de jaarwisseling in Zuidplas en dankt alle daarbij betrokkenen. ,,Door met zijn alle samen te werken is de jaarwisseling zonder grote incidenten verlopen.”

