Explosie bij woning in Rotterdam-West: ruiten meerdere huizen aan diggelen

MET VIDEO Politie houdt twee grote oefeningen in Rotterdam: ‘gijzelin­gen’ in Spar­ta-stadion en school

De politie heeft woensdag twee grote oefeningen gehouden in Rotterdam. De eerste speelde zich woensdagochtend af in het Sparta-stadion in Rotterdam-West. De tweede was in de wijk Carnisse in Rotterdam-Zuid. Meer dan honderd agenten waren op de been om mee te doen.

9 november