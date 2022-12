Explosie bij voordeur van woning in Rotterdam-Noord

Befaamde gitarist Pascal Vervest (36) overleden na tramonge­val in Rotterdam

Het slachtoffer van het tramongeluk in Rotterdam dat zaterdagavond plaatsvond, is dinsdag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om de 36-jarige Pascal Vervest. Hij was gitarist in de Tilburgse-Bredase doommetalband Faal.

