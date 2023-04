Oplichters aan huis; bedrog met pannen en pinnen of paniek zaaien over bankpasjes: Komt het vaak voor in Zeeland en wat kun je doen?

Onverwacht staat er iemand voor de deur en die weet je al kletsend over te halen ergens geld voor te betalen of te pinnen. Of hij of zij ontfutselt je bankpas en pincode. Niet voor niets is dit soort praktijken bekend komen te staan als ‘babbeltruc’. Waarom zijn we eigenlijk vatbaar voor gladde praatjes? Een tipje van de sluier: we zijn biologisch geprogrammeerd om goed van vertrouwen te zijn.