Fietsendieven op heterdaad betrapt bij station in Kruiningen

Man (37) uit Gilze gaat door het lint na rijden onder invloed van drugs

Een 37-jarige man uit Gilze is vrijdagmiddag in Goes aangehouden omdat hij vermoedelijk onder invloed van drugs achter het stuur zat. Ook beledigde hij een agent en was hij bezig met het vervoeren van goederen waar hij geen juiste papieren voor had.

28 januari