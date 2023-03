Rechter buigt zich op 15 mei over moord op Rainée

update | met video Vlissingse café-eigenaar aangesla­gen na steekpar­tij in zijn zaak waarbij twee gewonden vielen

Eigenaar Dennis Phoelich van bar-bistro Speyk is aangeslagen nadat er vannacht een steekincident plaatsvond in zijn café. Bij de steekpartij vielen twee gewonden. Een 31-jarige verdachte is opgepakt.