Nablo liet zich niet vangen op de A58, maar werd na gemiste schoten agent op boerenerf gevangen en in beslag genomen

MET VIDEO Roemeen (22) stal BMW in Lokeren na ruzie, en crashte in Goes

Tijdens een achtervolging is vannacht in Goes een gestolen auto gecrasht. De 22-jarige bestuurder ging er te voet vandoor, maar kon met behulp van een politiehelikopter en diensthond worden gepakt. Hij bleek onder invloed en reed zonder rijbewijs.