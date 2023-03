Man (19) aangehouden wegens mishandelen handhaver in Goes

De verdachte werd in de binnenstad aangesproken door een handhaver omdat hij een joint aan het roken was. De verdachte beledigde vervolgens de handhaver waarop hij besloot de man aan te houden. De verdachte was het er niet mee eens en mishandelde de handhaver. De politie heeft de man opgespoord en heeft hem aangehouden in een woning in Goes. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek.