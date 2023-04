Goed bedoeld, maar ‘levensgevaarlijk’: mensen stoppen op de A58 om vermiste hond Nablo te vangen

Vlissingse chauffeur smokkelt uithalers in container haventer­rein op

Een 30-jarige vrachtwagenchauffeur uit Vlissingen is woensdagavond door de douane en Zeehavenpolitie in Rotterdam aangehouden. In de container die hij vervoerde werden vijf uithalers aangetroffen, die een terminal op de Maasvlakte probeerden te bereiken.