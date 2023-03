Auto uitgebrand aan de Buitenhovelaan in Middelburg

Autobrand in Goes mogelijk geen ongeluk, politie zoekt getuigen

Een personenauto ging zondagavond in vlammen op aan de Nachtegaallaan in Goes. De Volkswagen Jetta brandde grotendeels uit en ook de auto die ernaast geparkeerd stond liep schade op. De politie zoekt getuigen, de brandweer sluit opzet niet uit.