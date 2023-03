Man raakt rijbewijs kwijt bij alcohol-controles

De politie heeft afgelopen nacht meerdere boetes uitgedeeld voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs in Zeeland. Eén man is zijn rijbewijs kwijtgeraakt.

Wijkagenten hielden op meerdere plekken in de provincie controles. Ruim 140 bestuurders zijn gecontroleerd. In Colijnsplaat werd een bestuurder betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is ingevorderd en er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Ook in Goes werd een bestuurder betrapt op rijden onder invloed, in dit geval van THC, de werkzame stof in wiet. Bij hem is een bloedproef genomen. Afhankelijk van de uitslag van het bloedonderzoek zal proces-verbaal tegen de bestuurder worden opgemaakt.

In Kapelle werd nog een beginnende bestuurder staande gehouden die te veel had gedronken. Ook tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.