Twee gewonden na botsing tussen auto en vrachtwagen in Hulst

De aanrijding vond rond 14.55 uur plaats op de kruising van de Meridiaan, de Australiëweg en de Oceanië. De brandweer werd opgeroepen omdat werd gemeld dat er mogelijk sprake was van een beknelling. De ambulance heeft één persoon met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in België, het andere slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Terneuzen.