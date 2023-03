Brandweer rukt twee keer uit voor buitenbranden in Ossenisse en Ritthem

De eerste melding kwam rond 15.55 uur binnen. Volgens de melder zou er een brand woeden aan de Grindweg naar Ossenisse bij Ossenisse. Daar bleek inderdaad een berm in brand te staan. Een groot gedeelte van de berm ging in vlammen op.

Aan het begin van de avond werden de brandweerlieden van Oost-Souburg naar de Oostelijke Bermweg in Ritthem gestuurd. Daar zou ook een buitenbrand woeden. Ter plaatse bleek dat er een rietkraag in brand stond. Met een straal hogedruk was de brand snel onder controle.