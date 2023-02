Woninginbrekers op heterdaad betrapt in Goes

Omdat het recent was gebeurd, zochten de agenten in de omgeving naar verdachten. In de brandgang achter de woning aan de Eikenlaan liepen twee mannen volledig in het donker gekleed. Beide mannen renden snel weg, maar één kon er direct worden aangehouden. Voor de zoektocht naar de tweede man werd een politiehond ingezet. In de bosjes in de Cypressenstraat hapte de hond toe. Het bleek de andere verdachte te zijn die zich daar schuil hield. Ook hij werd aangehouden.