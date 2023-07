Politie zoekt getuigen van ongeluk op de Deltaweg in Goes

met video Automobi­list raakt gewond aan gezicht na botsing met vrachtauto in Nieuwdorp

Bij een ongeval op de Europaweg Oost in Nieuwdorp is maandagmiddag een automobilist gewond geraakt aan zijn gezicht. De man kwam rond half twee door nog onbekende oorzaak in botsing met een vrachtwagen. Hij vloog daarna met zijn auto in de sloot.