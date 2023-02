Officier eist taakstraf voor mishandeling met de dood als gevolg in Goese apotheek

De 39-jarige Goesenaar Bas S. had het er woensdag toen zijn strafzaak door de rechtbank in Middelburg werd behandeld maar moeilijk mee. Regelmatig barstte hij in tranen uit. Door mogelijk zijn toedoen was een toen 74-jarige Goesenaar overleden. Een taakstraf van 120 uur voor ‘mishandeling met de dood als gevolg’ eiste de officier van justitie.

Het speelde zich allemaal af op vrijdag 20 november 2020 in een apotheek in Goes, waar S. samen met zijn zoontje medicijnen ging halen. Het zevenjarige jongetje zou daar wat hebben lopen springen, klieren en overlast hebben veroorzaakt. S. vond dat geen probleem, want ‘een kind moet kind kunnen zijn’, vond hij.

Een toen 74-jarige bezoeker van de apotheek dacht daar anders over, want het kind zou naar hem hebben geschopt of tegen hem aan zijn gebotst. Hij gaf het kind links en rechts een draai rond zijn oren. ,,Hij slaat me!’', zou het jochie hebben geroepen. Als gestoken door een wesp sprong S. op en stoof met een ,,niet mijn kind slaan!’' op de bejaarde man af en probeerde zijn kind tegen een mogelijke derde klap te beschermen. Bij die actie vielen zowel hij als de bejaarde man op de grond en bleek de laatste een gebroken heup te hebben opgelopen. Het slachtoffer werd overgebracht naar een ziekenhuis, werd twee dagen later geopereerd en overleed als gevolg van complicaties, waaronder een cardiale overbelasting kort na de operatie.

Volgens S.’s raadsman moest zijn cliënt worden vrijgesproken, want in zijn optiek was er geen enkel verband tussen het vallen en het overlijden. Ontslag van rechtsvervolging was ook een optie, want per slot van rekening was S. bezig met het redden van zijn kind, dus noodweer.

Uitspraak 22 februari.