Twee mannen opgepakt na reeks inbraken in Dordt: ‘Sluiten niet uit dat meer aanhoudingen volgen’

Beroving van ex-prof Marco Boogers krijgt vervolg; OM in beroep tegen vrijspraak van verdachte Elton G.

De verdachte van de roofoverval op de Dordtse ex-profvoetballer Marco Boogers en zijn vrouw Patricia is nog niet af van de zaak. Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan tegen de beslissing van de rechtbank in Dordrecht om Rotterdammer Elton G. (24) vrij te spreken. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend.

2 november