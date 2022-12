Agenten betrappen inbrekers op heterdaad bij woning in Hendrik-Ido-Ambacht

Gedumpte man heeft emoties niet onder controle: ‘Mijn wraak op jou zal nooit verzadigd zijn’

Voor de Marokkaanse wet was de 33-jarige T.M. gehuwd met een Papendrechtse vrouw. Die zette hem begin juni evenwel zonder pardon op straat, omdat ze niet meer van hem hield. Zonder officiële Nederlandse huwelijkspapieren of een inschrijving op haar woonadres heeft M. geen poot om op te staan en is hij dakloos. Wat volgt is een stalking- en wraakexpeditie. ,,Het had allemaal niet zo hoeven verlopen’’, zei de verdachte woensdag in de rechtbank.

16 november