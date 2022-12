Verdachte van doodrijden twee moeders en kinderen in Oud Gastel: ‘Ik had voorrang’

met video Twee mannen bij Breda aangehou­den na explosie in Antwerpen, beelden tonen schade

BREDA - Twee mannen (22 en 27) zijn in de buurt van Breda aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie in Wilrijk, een district van Antwerpen. Bij de explosie in de Pieter van Passenstraat liepen woensdagnacht een woning en enkele geparkeerde voertuigen in de omgeving schade op.

3 november