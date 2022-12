Treinen rijden volgens dienstregeling na urenlange vertraging door defect spoor tussen Tilburg en Breda

Update Lichaam van vermiste Bredanaar (63) gevonden

BREDA - De politie heeft het lichaam van de 63-jarige man uit Breda gevonden die sinds donderdag werd vermist. Dat meldt de politie zaterdagmiddag. Het lichaam is door een zoekteam gevonden in de buurt van de Terheijdenseweg en de Hartelweg in Breda.

