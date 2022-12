Grote zorgen om vermiste Elia (63) uit Breda: ‘Zonder winterkleding uit zorginstelling gelopen’

Update + Video Man neergesto­ken in woning Breda, twee mannen (52 en 30) opgepakt

BREDA - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in Breda twee mannen van 52 en 30 jaar aangehouden omdat zij mogelijk betrokken waren bij een steekpartij aan de Essendonk. Daar werd in een flatwoning een man neergestoken en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

25 november