Dief steelt geld voor goed doel uit Intratuin Breda, klant start crowdfundactie: ‘Werd er boos van’

Bredaas ‘witwas­echt­paar’ leefde ‘luxueus en potsier­lijk’; OM eist 6 en 2,5 jaar cel

BREDA - Ze kochten in het centrum van Breda illegaal panden met een waarde van 2,4 miljoen euro, pinden in tien jaar meer dan een half miljoen euro ‘onverklaarbaar’ leefgeld dat steeds op hun rekening werd gestort en reden rond in dure auto’s.

2 november