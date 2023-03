Westerscheldetunnel weer open

Gewonde bij eenzijdig ongeval Deltaweg (A256) Goes

Bij een eenzijdig ongeval op de Deltaweg (A256) is dondermorgenvroeg een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde omstreeks 05.05 uur ter hoogte van de Zeelandhallen in Goes.