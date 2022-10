Gewonde bij ongeval bij Colijnsplaat

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.05 uur op de toerit van de Oost-Westweg ( N255) ter hoogte van Colijnsplaat. De toedracht van het ongeval is nog onbekend. Ook is vooralsnog onduidelijk of er meer voertuigen bij het ongeval betrokken waren.

De auto waar het slachtoffer in zat, heeft eerst de vangrail geraakt, en is daarna aan de andere kant van de weg in de berm beland. De gewonde persoon is door het personeel van een toegesnelde ambulance onderzocht, de beschadigde auto is door een berger afgevoerd.