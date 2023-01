Flinke verkeershinder na ongeluk op A58

UPDATE Caravan camping Den Inkel in Kruiningen volledig afgebrand, oorzaak onbekend

De brandweer is zaterdagmorgen vroeg uitgerukt voor een brand bij camping Den Inkel, aan de Polderweg in Kruiningen. Daar brak omstreeks half vier brand uit in een caravan van een van de gasten. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend.

