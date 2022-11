Caravan camping Den Inkel in Kruiningen volledig afgebrand, oorzaak onbekend

UPDATEDe brandweer is zaterdagmorgen vroeg uitgerukt voor een brand bij camping Den Inkel, aan de Polderweg in Kruiningen. Daar brak omstreeks half vier brand uit in een caravan van een van de gasten. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend.

Toen de brand uitbrak was er iemand aanwezig in de caravan. De man kon op tijd vluchten en bleef daardoor ongedeerd. Omdat er ter plaatse niet genoeg water was, is een tweede blusvoertuig ingezet. De brandweer heeft de caravan gecontroleerd uit laten branden. Iets na 04.00 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Daarop is de eigenaar van de caravan huiswaarts vertrokken.

Zaterdagmiddag deed de forensische recherche onderzoek naar het ontstaan van de brand, maar dat leverde geen resultaat op. ,,Er is niets te vinden, het onderzoek is klaar”, vertelt campingeigenaar Marc de Looze. ,,Het is afgebrand en dat is het resultaat, en hoe het is ontstaan is niet meer te vinden. De caravan is echt volledig afgebrand en dan is niet meer te herleiden waar de brand precies vandaan kwam.”

Ook de eigenaar van de caravan kon nog geen uitsluitsel bieden. ,,Ik heb geprobeerd hem nog telefonisch te bereiken, maar ik kreeg hem niet te pakken. Misschien is zijn telefoon mee verbrand, ik weet het niet.”

Buiten de caravan raakte er niets anders beschadigd. ,,Het is een vrij rustige hoek van de camping, dus gelukkig is er verder geen schade. Maar laten we voorop stellen dat we blij zijn dat die man niets is overkomen”, besluit De Looze.

Volledig scherm Bij camping Den Inkel woedde zaterdagmorgen vroeg brand in een camper. © HV Zeeland