Brand snel geblust in bergruimte boven winkel in Goes

Sloep loopt vast op Veerse Meer door verlaagd waterpeil

De KNRM in Veere heeft gisterochtend een sloep gassisteerd die was vastgelopen op het Veerse Meer. Dat gebeurde tussen Veere en Kamperland. De inzittenden van het vaartuig hadden zich verkeken op de diepte ter plaatse, omdat het waterpeil in het meer begin deze maand werd verlaagd.

11 november